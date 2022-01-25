Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Ніч без шелесту плине – чорна по дню вдова
Єжи Жулавський
До теми
Тетянині янголи
Оксана Палій
Тетяна Думан була талановитою майстринею національного мистецтва. А її базою, звідки художниця черпала натхнення, і тим інструментом, через який вона розкривала свій художній світ, був діалог давньої художньої культури та візуальних практик ХХІ століття.
25.01.22
|
|
Штука
Небезпека резистентності до антибіотиків
Резистентні бактерії забирають понад 1 мільйон 200 тисяч життів щороку. Це більше, ніж ВІЛ чи малярія.
25.01.22
|
|
Наука
Як писати для органа
Сергій Вілка
Компонуючи активно вже 12 років, я можу сказати, що замовлення від Львівського органного залу – це ледь не перше замовлення, яке я отримав від української держави. Не бачу такого в Києві, до культурної спільноти якого належу.
24.01.22
|
|
Штука
Нова теорія мультивсесвітів пояснює властивості симетрії і масу бозона Гіґґса.
Модель «ковзаючої природності» постулює, що різні ділянки раннього Всесвіту мали різні значення базових фізичних сталих, що призвело до різної їхньої еволюції.
24.01.22
|
|
Наука
Ізотоп вуглецю може свідчити про життя на Марсі в минулому
Такою є одна з трьох гіпотез, що пояснюють дивні вуглецеві палеосигнатури, які виявив марсіанський ровер «Curiosity».
23.01.22
|
|
Наука
Моді
Василь МАХНО
Україна причепилася до імені Модіяльні не тільки ахматовськими віршами, а прізвищем уродженця Заліщик, його мистецького аґента
22.01.22
|
|
Дискурси
Від сексу до сенсу
Ігор Котик
Ненав’язлива філософічність, органічно поєднана з елегантністю викладу на межі публіцистики і художнього слова, висвітлення теми з різних боків, зіставлення різних точок зору, розмежування спорідненого – ті риси письма, без яких Бондар не був би Бондарем.
22.01.22
|
|
Штука
Пам'яті Пітера Боґдановича
Юрій ШЕВЧУК
Помер Пітер Богданович, американський режисер, кіноісторик, актор, і просто дуже впливова, культова постать в американській культурі. А моє інтерв’ю з ним робить його фактом і української культури
21.01.22
|
|
Штука