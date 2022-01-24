день злуки

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День соборності в Києві. Фото – LB.ua
Понеділок, Січень 24, 2022 - 11:00
До теми
Ізотоп вуглецю може свідчити про життя на Марсі в минулому
Такою є одна з трьох гіпотез, що пояснюють дивні вуглецеві палеосигнатури, які виявив марсіанський ровер «Curiosity».
23.01.22
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Наука
Від сексу до сенсу
Ігор Котик
Ненав’язлива філософічність, органічно поєднана з елегантністю викладу на межі публіцистики і художнього слова, висвітлення теми з різних боків, зіставлення різних точок зору, розмежування спорідненого – ті риси письма, без яких Бондар не був би Бондарем.
22.01.22
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Штука
Пам'яті Пітера Боґдановича
Юрій ШЕВЧУК
Помер Пітер Богданович, американський режисер, кіноісторик, актор, і просто дуже впливова, культова постать в американській культурі. А моє інтерв’ю з ним робить його фактом і української культури
21.01.22
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Штука
Зброя для України: Німеччина – не Англія
Максим МУЛЯР
Чому Німеччина вперто відмовляє Україні в питанні постачання зброї? Попри те, що більшість німців щиро співчуває українцям у контексті російської аґресії.
21.01.22
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У світі
Обійми, якщо хочеш
Юлія Баір
Від початку пандемії безліч людей встигли пожити зі спрагою обіймів, тактильного причащання людським теплом. Нині Міжнародний день обіймів
21.01.22
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Дискурси
Словами пройти по слідах
Роксолана Жаркова
Велика історія України – це сума дрібних фабул українських родин, де хтось – ледве вцілілий вернувся з революцій чи воєн, а хтось зник безвісти, а ще когось пересели-невідомо-куди, чи замордували в радянських катівнях. І ці історії потребують дескрипції.
20.01.22
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Штука
Нім ся война переб'є
Тарас Прохасько
Невідомо, чия це лінія, чиє життя – може, так розгортаються пожежні рукави спадковості. Щось є гідрантом, щось брандспойтом, а щось очікуваною несподіваною пожежею, заради якої рихтується вся ця вишукана лапідарність інженерії
20.01.22
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Дискурси
Втричі більше випадків деменції до 2050 року
Чинники ризику й зростання тривалості життя призводять до збільшення кількості хворих на Альцгеймера та інші типи деменції.
20.01.22
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Наука