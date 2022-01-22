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Юрко Кох
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З днем соборності (ліногравюра Юрка Коха 1989 року)
Субота, Січень 22, 2022 - 15:45
До теми
Пам'яті Пітера Боґдановича
Юрій ШЕВЧУК
Помер Пітер Богданович, американський режисер, кіноісторик, актор, і просто дуже впливова, культова постать в американській культурі. А моє інтерв’ю з ним робить його фактом і української культури
21.01.22
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Штука
Зброя для України: Німеччина – не Англія
Максим МУЛЯР
Чому Німеччина вперто відмовляє Україні в питанні постачання зброї? Попри те, що більшість німців щиро співчуває українцям у контексті російської аґресії.
21.01.22
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У світі
Обійми, якщо хочеш
Юлія Баір
Від початку пандемії безліч людей встигли пожити зі спрагою обіймів, тактильного причащання людським теплом. Нині Міжнародний день обіймів
21.01.22
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Дискурси
Втричі більше випадків деменції до 2050 року
Чинники ризику й зростання тривалості життя призводять до збільшення кількості хворих на Альцгеймера та інші типи деменції.
20.01.22
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Наука
Зведімо їм руки докупи!
Ростислав Шпук
У Франківську не полишають надії врятувати історичну будівлю на вулиці Шевченка, 1 й до Дня злуки організовують живий ланцюг проти її самовільної перебудови власником та мовчазної згоди відповідальних чиновників, які лиш... розводять руками
20.01.22
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Галичина
Як ся їло, як ся пило в Галичині
Юрій Винничук
«І на сьвєта і на будень мамалиґу фриґав буду», але не тільки. І пили ми в Галичині не лише квас. Чого всім і бажаю
19.01.22
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Дискурси
На Йордан у Криворівню
Павло ПАЛАМАРЧУК
Тут свято Богоявлення Господнього супроводжується такими сталими звичаями, що й сьогодні, незважаючи на коронавірус, від них витрішили не відмовлятися. Наш звідти ФОТОРЕПОРТАЖ
19.01.22
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Галичина
Коли виникає потреба говорити
Надія Крат
Як і якою мовою можна говорити в театрі про війну, яка все ще триває? Ми звернулися до поезії Жадана: у виставі «Різдво. Тризна» вірші Сергія поєднуються з колядками, у яких тема Різдва перегукується з темою війни, військових походів, оплакування загиблих.
19.01.22
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Штука