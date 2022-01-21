Єдині ми стоїмо, розділені ми падаємо

Коли виникає потреба говорити

Надія Крат

Як і якою мовою можна говорити в театрі про війну, яка все ще триває? Ми звернулися до поезії Жадана: у виставі «Різдво. Тризна» вірші Сергія поєднуються з колядками, у яких тема Різдва перегукується з темою війни, військових походів, оплакування загиблих.