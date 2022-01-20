Що ближче ти до людини, то більше точок дотику

Воскресіння після геноциду

Олеся Ісаюк

"І навіть якщо знищите усі наші свідоцтва, то навіть німі віття дерев, навіть наші побілілі кості розкажуть, у яких ми жили часах". Фентезі занурює в історію Окситанії – але чи все нам там аж таке невідоме?