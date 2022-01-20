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Володимир Одрехівський
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міжнародний день обіймів (скульптура В.Одрехівського)
Четвер, Січень 20, 2022 - 15:30
До теми
Втричі більше випадків деменції до 2050 року
Чинники ризику й зростання тривалості життя призводять до збільшення кількості хворих на Альцгеймера та інші типи деменції.
20.01.22
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Наука
Зведімо їм руки докупи!
Ростислав Шпук
У Франківську не полишають надії врятувати історичну будівлю на вулиці Шевченка, 1 й до Дня злуки організовують живий ланцюг проти її самовільної перебудови власником та мовчазної згоди відповідальних чиновників, які лиш... розводять руками
20.01.22
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Галичина
На Йордан у Криворівню
Павло ПАЛАМАРЧУК
Тут свято Богоявлення Господнього супроводжується такими сталими звичаями, що й сьогодні, незважаючи на коронавірус, від них витрішили не відмовлятися. Наш звідти ФОТОРЕПОРТАЖ
19.01.22
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Галичина
Коли виникає потреба говорити
Надія Крат
Як і якою мовою можна говорити в театрі про війну, яка все ще триває? Ми звернулися до поезії Жадана: у виставі «Різдво. Тризна» вірші Сергія поєднуються з колядками, у яких тема Різдва перегукується з темою війни, військових походів, оплакування загиблих.
19.01.22
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Штука
Щедрик з ефектом піци
Ігор УСАТЕНКО
Показником активності міських культурницьких середовищ є не стільки незвичні туристичні атракції, скільки частка тих, хто воліють плекати саме свою питомо міську ідентичність, дізнаючись більше про минуле того культурно-соціального простору, де вони нині перебувають
19.01.22
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Україна
Ще не все про Моцарта
Юлія Баір
Український Моцартів дискурс — Моцарта світового і Моцарта львівського — підтримала і продовжила передноворічна прем’єра «Моцарта і Сальєрі» у Львівському академічному духовному театрі «Воскресіння».
18.01.22
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Штука
Святвечір: тут живе традиція
Маріанна Душар
Готуючись до Водохресного святвечора, маємо гарну нагоду подивитися на те, якими сьогодні є наші гастрономічні традиції.
18.01.22
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Україна
Воскресіння після геноциду
Олеся Ісаюк
"І навіть якщо знищите усі наші свідоцтва, то навіть німі віття дерев, навіть наші побілілі кості розкажуть, у яких ми жили часах". Фентезі занурює в історію Окситанії – але чи все нам там аж таке невідоме?
18.01.22
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Галичина