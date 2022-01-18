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Мірко Ганак - лисиця
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Лисиця Мірко Ганака (фрагмент).
Вівторок, Січень 18, 2022 - 09:30
До теми
Людина отримала серце свині
Американські медики вперше здійснили ксенотрансплантацію: пересадили людині генетично змінене серце тварини.
18.01.22
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Наука
Не Казахстан
Юрко ТИМЧУК
Поки в Женеві, Брюсселі та Відні росіяни говорили з європейцями й американцями про "гарантії безпеки", тобто ні про що, "рускій мір" згадав про свої споконвічні землі від півострова Мангишлак до ковзанки Медео. І тільки в Україні традиційно "лад і спокій"
17.01.22
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Україна
Собаки можуть відрізнити мову від нісенітниці
Дослідники вперше продемонстрували, що нелюдський мозок може вловлювати різницю між різними мовами, а також між мовою і схожою на неї нісенітницею.
17.01.22
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Наука
«Йордан у Львові» Юліана Дороша
Вікторія Садова
До свята Водохреща у мережі опублікують нещодавно віднайдений у США фільм «Йордан у Львові» галицького режиcера Юліана Дороша. У кадрі: освячення води, єпископ Іван Бучко, Кость Левицький та інші відомі львів’яни.
17.01.22
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Штука
Не дивіться вниз
Віталій Портников
Імітатори, навіть коли вони становлять більшість, не здатні до творення. Їм доведеться покинути капітанський місток і більше ніколи, ніколи не повертатися на нього.
16.01.22
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Дискурси
Генетичне підґрунтя відбитка пальців
Науковці ідентифікували гени, від яких залежить візерунок на кінчиках наших пальців.
16.01.22
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Наука
Промінь світла у смутні часи
Данило Саєнко
Завжди прагну у всьому досягати стовідсоткової якості та довершеності й дуже ціную, що маю можливість захоплюватись чимось іншим, окрім академічної музики. Для мене важливий прояв універсальності.
15.01.22
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Штука
Ундуля
Бруно Шульц
На нинішню соту річницю першої публікації першого літературного твору Бруно Шульца – його перший український переклад Світлани Бреславської
15.01.22
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Минуле