Промінь світла у смутні часи

Данило Саєнко

Завжди прагну у всьому досягати стовідсоткової якості та довершеності й дуже ціную, що маю можливість захоплюватись чимось іншим, окрім академічної музики. Для мене важливий прояв універсальності.