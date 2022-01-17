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Френсіс Бекон. Портрет із птицею
Понеділок, Січень 17, 2022 - 09:45
До теми
Собаки можуть відрізнити мову від нісенітниці
Дослідники вперше продемонстрували, що нелюдський мозок може вловлювати різницю між різними мовами, а також між мовою і схожою на неї нісенітницею.
17.01.22
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Наука
«Йордан у Львові» Юліана Дороша
Вікторія Садова
До свята Водохреща у мережі опублікують нещодавно віднайдений у США фільм «Йордан у Львові» галицького режиcера Юліана Дороша. У кадрі: освячення води, єпископ Іван Бучко, Кость Левицький та інші відомі львів’яни.
17.01.22
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Штука
Генетичне підґрунтя відбитка пальців
Науковці ідентифікували гени, від яких залежить візерунок на кінчиках наших пальців.
16.01.22
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Наука
Промінь світла у смутні часи
Данило Саєнко
Завжди прагну у всьому досягати стовідсоткової якості та довершеності й дуже ціную, що маю можливість захоплюватись чимось іншим, окрім академічної музики. Для мене важливий прояв універсальності.
15.01.22
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Штука
Ундуля
Бруно Шульц
На нинішню соту річницю першої публікації першого літературного твору Бруно Шульца – його перший український переклад Світлани Бреславської
15.01.22
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Минуле
Мексиканська зима
Василь МАХНО
можна звичайно змінити лексику можна взимі прилетіти до Мексики в теплу країну зелених рослин
15.01.22
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Дискурси
Росія з пістолетом біля скроні України
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Завершився тижневий перемовний марафон Захід-Росія, присвячений, головним чином, ескалації на кордонах України. Розмови на різних майданчиках практично не дали жодних результатів. Утім і відсутність результату є теж певним результатом.
14.01.22
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У світі
Античний комп'ютер відкриває свої секрети
Тоні Фріс
Учені майже розгадили таємниці пристрою, який дивує своєю складністю і не має аналогів у стародавньому світі.
14.01.22
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Наука