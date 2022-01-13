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Остап Лозинський
ікона Остапа Лозинського
Четвер, Січень 13, 2022 - 21:45
До теми
Античний комп'ютер відкриває свої секрети
Тоні Фріс
Учені майже розгадили таємниці пристрою, який дивує своєю складністю і не має аналогів у стародавньому світі.
14.01.22
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Наука
Несподіванка фальсифікує спогади
Несподіванка перемикає центр пам'яті на режим “оновлення”.
13.01.22
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Наука
Крила для творчого лету
©Аделіна Єфіменко
Поетична метафора єднання зі Соколом окрилює. Це означає проблиск надії для персонажів, що були психічно понівеченими, та тепер можуть вирватися зі стану внутрішньої ізоляції і вперше відчути свободу, нехай лише на мить, але цією миттю вони насолоджуються.
11.01.22
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Штука
Історія Європи (XIV)
Артуро Перес-Реверте
Александр Македонський був офігенний: якщо розглянути, що за такий короткий проміжок часу зробив той дітвак, щелепа відвисає.
11.01.22
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Дискурси
Їм усміхнулися духи землі...
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
Новоолександрівський кромлех, свинцеві цидулки з Полонного та відкриття у Софійському соборі – археологи оприлюднюють сенсаційні підсумки минулорічного сезону.
11.01.22
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Україна
Зміна евзонів
Андрій ЛЮБКА
Не знаю, чи хотів би я жити в місті, куди щороку приїжджають мільйони туристів. Їх дуже легко зненавидіти, коли бачиш безперестанку.
11.01.22
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Дискурси
Досягнення 2021 року за версією “Science”
Серед найважливіших відкриттів: розшифрований код білка, ядерний синтез і внутрішня структура Марсу.
10.01.22
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Наука
Раптове закінчення свят
Юрко ТИМЧУК
Візит Борреля, заяви Блінкена, Расмуссена та Столтенберга, "елегантно" підкреслені кремлівським Рябковим. Огляд подій тижня в Україні
10.01.22
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Україна