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криволап-силует-білий
головна
"Кінь. Білий силует". Анатолій Криволап. 2018 рік
Четвер, Січень 13, 2022 - 10:45
До теми
Крила для творчого лету
©Аделіна Єфіменко
Поетична метафора єднання зі Соколом окрилює. Це означає проблиск надії для персонажів, що були психічно понівеченими, та тепер можуть вирватися зі стану внутрішньої ізоляції і вперше відчути свободу, нехай лише на мить, але цією миттю вони насолоджуються.
11.01.22
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Штука
Досягнення 2021 року за версією “Science”
Серед найважливіших відкриттів: розшифрований код білка, ядерний синтез і внутрішня структура Марсу.
10.01.22
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Наука
Раптове закінчення свят
Юрко ТИМЧУК
Візит Борреля, заяви Блінкена, Расмуссена та Столтенберга, "елегантно" підкреслені кремлівським Рябковим. Огляд подій тижня в Україні
10.01.22
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Україна
Думати своєю головою
Андрій Бондар
Ані слова про Єрмака і його Зеленського. Їм зараз добре, своє щастя вони точно знайшли. А ворог на кордоні – наші проблеми.
10.01.22
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Дискурси
Проба часом
Оксана Палій
У публічному просторі Центру Шептицького Українського католицького університету впродовж січня-лютого 2022 р. експонується виставка сучасної скульптури «УніФорми», яку було здійснено в партнерстві з Львівським фаховим коледжем декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша.
09.01.22
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Штука
Держава кочівників
Віталій Портников
Як це буває з будь-якою країною, яка проголошує незалежність, власна історія почала проростати, як трава крізь асфальт
09.01.22
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Дискурси
Над вертепом звізда ясна...
Павло ПАЛАМАРЧУК
Колядували, трембітали і пампухами пригощали – у Львові пройшла Хода звіздарів, традиційно найбільш видовищне дійств фестивалю "Спалах різдвяної зорі", що вже 17 років відбувається у місті.
08.01.22
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Галичина
Музика Різдва
Для радісного свята у сімейному колі чи атмосферного вечора: нове або ж цілком несподіване звучання українських народних колядок і щедрівок та світових Різдвяних пісень у новому альбомі, який днями випустив лейбл OLI Music.
08.01.22
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Штука