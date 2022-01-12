НАТО готує щодо російської аґресії проти України одночасно дві стратегії.

За словами шефа польської дипломатії Збіґнєва Рау, одні країни члени «роблять ставку на наслідки, які очікують РФ», другі виступають за ефективне протистояння інвазії.

Збіґнєв Рау

НАТО реалізує щодо України дві стратегії одночасно. Про це повідомив у середу, 12 січня, в інтерв'ю виданню Gazeta Polska міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау.

Відповідаючи на запитання кореспондента видання про те, чи слід реально очікувати, що Росія заатакує Україну, шеф польської дипломатії зазначив:

«Відповідальна політика зводиться до готовності до будь-якої ситуації. Я б сказав так: у НАТО є ті, хто робить ставку на наслідки, які очікують на Росію після евентуального нападу на Україну. Санкції та подібні інструменти. Є також і ті, хто займає позицію, що потрібно не просто дивитися згори, які будуть наслідки, але й ефективно цьому [вторгненню] протистояти. Наприклад, зміцнюючи у військовому відношенні східний фланг НАТО, надаючи різними способами підтримку Україні».

За словами міністра, обидва підходи надаються до реалізації, але дискусія зводиться до того, чого має бути більше: очікування і реакції чи превентивних заходів.

Збіґнєв Рау не відкинув також і варіанту діалогу з Кремлем, утім зауважив:

«Звичайно, є простір для діалогу, але є також питання про те, коли діалог має бути пріоритетним, а коли те, що називається deterrence and defence [стримування та оборона]. Коли такий діалог буде конструктивнішим? Коли він підкріплений рішучістю стримувати й оборонятися, чи коли він не вбудований в цей контекст?»

Водночас пан Рау визнав, що поки що ніхто не здатен відповісти на поставлене запитання (щодо ймовірності нападу Росії на Україну). Утім запропонував сформулювати його по-іншому: «Що можна зробити, аби цього не сталося?».

Польський міністр також зауважив, що попри те, що зараз відбуваються перемовини Заходу й Росії, відсутній діалог між сторонами. Оскільки Росія змусила іншу сторону до перемовин, «погрожуючи сусідам».

12 грудня в Брюсселі в рамках першого за 2,5 роки засідання Ради Росія-НАТО розпочався другий етап консультацій між Росією та країнами Заходу з питань безпеки. Північноатлантичний Альянс репрезентує його генеральний секретар Єнс Столтенберг та високопоставлені військові представники держав-членів. Російську делегацію на консультаціях очолюють заступник міністра закордонних справ Олександр Грушко та заступник міністра оборони Олександр Фомін.