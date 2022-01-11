Ярiй, душе. Ярiй, а не ридай. У бiлiй стужi сонце України.

Крила для творчого лету

©Аделіна Єфіменко

Поетична метафора єднання зі Соколом окрилює. Це означає проблиск надії для персонажів, що були психічно понівеченими, та тепер можуть вирватися зі стану внутрішньої ізоляції і вперше відчути свободу, нехай лише на мить, але цією миттю вони насолоджуються.