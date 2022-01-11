Із 13 січня почнеться виведення військ ОДКБ з Казахстану.

За словами президента Токаєва, процес виведення триватиме не більше як десять днів.

 

 

Поетапне виведення військ Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) з території Казахстану розпочнеться у четвер, 13 січня. Як повідомляє казахський інформаційний портал Tengri News, про це заявив президент країни Касим-Жомарт Токаєв. Він оголосив про завершення «миротворчої місії» в Казахстані, яку шостого січня сам запросив до країни для придушення заворушень на вулицях казахських міст.

 

«Загалом гостру фазу контртерористичної операції пройдено. Ситуація у всіх регіонах стабільна. У зв'язку з цим заявляю, що основну місію миротворчих сил ОДКБ успішно завершено. Через два дні розпочнеться поетапне виведення об'єднаного миротворчого контингенту ОДКБ. Процес виведення контингенту займе не більше як десять днів», – сказав Токаєв, виступаючи у вівторок, 11 січня, у Мажілісі (нижній палаті парламенту Казахстану).

 

Він заявив, що «спроби державного перевороту, замаху на цілісність країни провалилися». «Разом як єдина нація ми відстояли Алмати та інші обласні центри. У найкоротші терміни їх буде відновлено», – запевнив глава казахської держави.

 

Токаєв стверджував, що проти Казахстану був розроблений «комплексний план атаки». «План атаки на Казахстан охоплював цілу низку різних аспектів – військовий, політичний, ідеологічний, дезінформаційний та інші. Над підготовкою захоплення влади працювали професіонали», – запевняв президент Казахстану. Утім так і не конкретизував, де саме готували цей план, які сили були до цього причетними і які іноземні держави нібито готували інвазію.

 

Окрім того, Токаєв у своєму виступі торкнувся соціальних проблем у країні, які стали каталізатром січневих акцій протесту. Він визнав, що в країні загострилася проблема соціальної нерівності, а доступність заходів соціальної підтримки викликає питання.

 

«Відбувся помітний відрив окремих виконавчих органів від важких реалій та потреб громадян. У представників владних структур сформувалося спотворене уявлення про життя людей, їхні сподівання та запити. Загострилася і проблема нерівності. Вона посилюється з року в рік, хоча середні показники доходів населення начебто зростають, принаймні на папері», – сказав він.

 

Вирішувати окреслені соціальні проблеми в країні Токаєв доручив новому уряду. Зразу ж був призначений і новий прем’єрміністр – 49-річний Аліхан Смаїлов. З травня 2020 року Смаїлов обіймав посаду першого заступника прем'єр-міністра, а з п’ятого січня цього року виконував обов’язки глави уряду. 

11.01.2022

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