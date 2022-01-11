Богуславський-зима-1

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Володимир Богуславський. Львів. 2016 рік
Вівторок, Січень 11, 2022 - 12:15
До теми
Досягнення 2021 року за версією “Science”
Серед найважливіших відкриттів: розшифрований код білка, ядерний синтез і внутрішня структура Марсу.
10.01.22
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Наука
Проба часом
Оксана Палій
У публічному просторі Центру Шептицького Українського католицького університету впродовж січня-лютого 2022 р. експонується виставка сучасної скульптури «УніФорми», яку було здійснено в партнерстві з Львівським фаховим коледжем декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша.
09.01.22
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Штука
Над вертепом звізда ясна...
Павло ПАЛАМАРЧУК
Колядували, трембітали і пампухами пригощали – у Львові пройшла Хода звіздарів, традиційно найбільш видовищне дійств фестивалю "Спалах різдвяної зорі", що вже 17 років відбувається у місті.
08.01.22
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Галичина
Неясить
Василь МАХНО
Це метафоричне відчуття крил і польоту, здається, і є головним стимулом задирати голову, аби вишукувати на синій емалі неба темні цятки
08.01.22
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Дискурси
«I’ll Follow the Sun»
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: жертви психоделічної революції, гіппі у Львові, Балтія, московський піпл, Ромас Каланта
08.01.22
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Минуле
Лиш би нам не стати найпотрібнішими
Тарас Прохасько
Коли був дитиною, мені здавалося, що головний чар Святвечора полягає у таємничості й лише окремі люди знають, що Різдво є
06.01.22
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Дискурси
Хто підпалив Казахстан?
Максим МУЛЯР
«Газові» протести в Казахстані переросли ледь не в громадянську війну. Вперше війська ОДКБ будуть використані для придушення революційних виступів в одній з країн-членів. Спробуймо розібратися, як до цього дійшло і cui prodest.
06.01.22
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У світі
Casus belli в постійному пошуку
Юрко ТИМЧУК
Молоко чи пиво в річках не потекло, небо на землю не впало, і це тішить оптимістів та додає наснаги песимістам. Коронавірус мутує, війна гібридизує — і переважна більшість громадян до того звикли, а у 2022 році звикнемо до ще чогось
06.01.22
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Україна