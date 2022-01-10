Брехня нічим не відрізняється від правди, окрім того, що нею не є

Casus belli в постійному пошуку

Юрко ТИМЧУК

Молоко чи пиво в річках не потекло, небо на землю не впало, і це тішить оптимістів та додає наснаги песимістам. Коронавірус мутує, війна гібридизує — і переважна більшість громадян до того звикли, а у 2022 році звикнемо до ще чогось