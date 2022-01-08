Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1896
1921
1946
🕛
Toggle navigation
Щастя – то не насиченість, а баланс, ритм і гармонія
Томас Мертон
До теми
«I’ll Follow the Sun»
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: жертви психоделічної революції, гіппі у Львові, Балтія, московський піпл, Ромас Каланта
08.01.22
|
|
Минуле
Хто підпалив Казахстан?
Максим МУЛЯР
«Газові» протести в Казахстані переросли ледь не в громадянську війну. Вперше війська ОДКБ будуть використані для придушення революційних виступів в одній з країн-членів. Спробуймо розібратися, як до цього дійшло і cui prodest.
06.01.22
|
|
У світі
Casus belli в постійному пошуку
Юрко ТИМЧУК
Молоко чи пиво в річках не потекло, небо на землю не впало, і це тішить оптимістів та додає наснаги песимістам. Коронавірус мутує, війна гібридизує — і переважна більшість громадян до того звикли, а у 2022 році звикнемо до ще чогось
06.01.22
|
|
Україна
Хто як Батько
Василь Паращак
«Батьками не народжуються, ними стають». Історія святого Йосифа, покликаного стати для Ісуса «тінню на землі Небесного Батька»
06.01.22
|
|
Минуле
Темний шоколад покращує настрій
Трішки гіркого темного шоколаду щодня збільшує кількість корисних бактерій в кишківнику та підіймає настрій.
05.01.22
|
|
Наука
Поетами не народжуються
Юрій Винничук
Схиливши голови додолу Під перестук важких хвилин, Забувши все, згубивши волю, Бредуть поярмлені воли
05.01.22
|
|
Дискурси
Навіки у 2021 році залишились...
Наскільки гротескно в теперішньому суспільстві переплітаються низькі новини із таблоїдів і клікбейт соцмереж із печальними втратами великих. І біль від тих втрат часами аж надто сильний.
05.01.22
|
|
Україна
Правдивий голос парубоцький
Юлія Овсяник
Парубоцтво з Майстерні чоловічого гуртового співу виконує давню пісню так, як її відчуває і розуміє. Адже спів, якщо він справжній, якщо це катарсис, він зливається з людським єством, так, ніби сама людина і є співом.
05.01.22
|
|
Штука