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Остап Лозинський «Різдво Христове» (Львів 2016)
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Остап Лозинський «Різдво Христове» (Львів 2016)
П'ятниця, Січень 7, 2022 - 00:30
До теми
Хто підпалив Казахстан?
Максим МУЛЯР
«Газові» протести в Казахстані переросли ледь не в громадянську війну. Вперше війська ОДКБ будуть використані для придушення революційних виступів в одній з країн-членів. Спробуймо розібратися, як до цього дійшло і cui prodest.
06.01.22
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У світі
Темний шоколад покращує настрій
Трішки гіркого темного шоколаду щодня збільшує кількість корисних бактерій в кишківнику та підіймає настрій.
05.01.22
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Наука
Котяча партизанка
Олександр Ірванець
Горді рівненські коти, нащадки славних бойових котів Волині, не збиралися терпіти подібне звіряче знущання з боку нацистських тварюк. Тож одного теплого літнього дня 1943 року...
04.01.22
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Дискурси
Конституція та українська антикорупція
Володимир ПЕТРАКОВСЬКИЙ
Механізм реалізації рішень Конституційного Суду лишається зламаним, а Президент ухвалює дефектні укази оперативно й щедро
04.01.22
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Україна
Цивілізація на грані Всесвіту
Маркіян Прохасько
Трохи забута, трохи розхристана земля. Край, призначений бути батьківським домом для тих, хто збереже про нього щемкий спогад.
04.01.22
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Галичина
Поки ми святкуємо
Юрко ТИМЧУК
Різдвяно-новорічно-різдвяна нірвана вивела у паралельну реальність далеко не всіх. Більше того – виявляється, в період напівкоматозного для частини суспільства стану ставалися дуже помітні події.
03.01.22
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Україна
Й оригінальне, й традиційне
Соломія КРИВЕНКО
Це була мова стабільності – розлога й багатослівна. І можна було б йому її пробачити, якщо б вона справді свідчила про те, що все під контролем і нам не треба поспішати.
03.01.22
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Україна
Рік очікування
Віталій Портников
Хто знає, з якими демонами нам доведеться зіткнутися у випадку, якщо ми відновимо нашу територіальну цілісність, і чи не пошкодуємо ми про час, коли виборювали її відновлення.
02.01.22
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Дискурси