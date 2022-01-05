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Володимир Маковецький «На Львів падає дощ»
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Володимир Маковецький «На Львів падає дощ»
Середа, Січень 5, 2022 - 14:00
До теми
Темний шоколад покращує настрій
Трішки гіркого темного шоколаду щодня збільшує кількість корисних бактерій в кишківнику та підіймає настрій.
05.01.22
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Наука
Котяча партизанка
Олександр Ірванець
Горді рівненські коти, нащадки славних бойових котів Волині, не збиралися терпіти подібне звіряче знущання з боку нацистських тварюк. Тож одного теплого літнього дня 1943 року...
04.01.22
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Дискурси
Поки ми святкуємо
Юрко ТИМЧУК
Різдвяно-новорічно-різдвяна нірвана вивела у паралельну реальність далеко не всіх. Більше того – виявляється, в період напівкоматозного для частини суспільства стану ставалися дуже помітні події.
03.01.22
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Україна
Й оригінальне, й традиційне
Соломія КРИВЕНКО
Це була мова стабільності – розлога й багатослівна. І можна було б йому її пробачити, якщо б вона справді свідчила про те, що все під контролем і нам не треба поспішати.
03.01.22
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Україна
Рік очікування
Віталій Портников
Хто знає, з якими демонами нам доведеться зіткнутися у випадку, якщо ми відновимо нашу територіальну цілісність, і чи не пошкодуємо ми про час, коли виборювали її відновлення.
02.01.22
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Дискурси
Івам
Дмитро Єльніков
Вчора їхав був із чоловіком одним. Здалеку їхали, а тому мусили про щось говорити. Так ото він таке розповідав, що й не знаю, чи вірити...
01.01.22
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Дискурси
Як мозок зберігає відчуття «Я»?
Одна ділянка мозку має вирішальне значення для нашої здатності формувати і підтримувати свою ідентичність.
31.12.21
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Наука
Як боротися зі створеною Кремлем кризою в Європі
Заява 24 видатних експертів та колишніх високопосадовців, які пропонують, як стримати Москву від ескалації її нинішньої агресивної війни проти України
31.12.21
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Дискурси