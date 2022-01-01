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Існує на світі щось, що лише іноді дається в руки. І це щось - людська ніжність
Альбер Камю
До теми
Una de dos
Василь МАХНО
Півострів Юкатан, як великий ґаліон, плив кудись разом з рослинністю, письменнами мая й кількома грудневими днями, які залишились нам по Різдві перед Новим роком
01.01.22
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Дискурси
Як мозок зберігає відчуття «Я»?
Одна ділянка мозку має вирішальне значення для нашої здатності формувати і підтримувати свою ідентичність.
31.12.21
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Наука
Дідух, Род і Кощій
Андрій Бондаренко
Ставлячи Дідуха на почесне місце у хаті, давні українці ніби допомагали невидимому новому Колу-Сатурну подолати гиблу безодню найдовшої в році ночі і явитися в нашому світі після сонячного сонцестояння.
31.12.21
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Штука
Як боротися зі створеною Кремлем кризою в Європі
Заява 24 видатних експертів та колишніх високопосадовців, які пропонують, як стримати Москву від ескалації її нинішньої агресивної війни проти України
31.12.21
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Дискурси
Носороги в Карпатах, або На згадку
Юрій Андрухович
Для мене Карпати – це слово-дім. А тут: Австрійські Карпати. Не Альпи, а саме Карпати. І вони всього за якісь 40 км від Відня.
31.12.21
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Дискурси
Із сачком і льорнетом
Тарас Прохасько
Вакцинація перетворилася на хрещення. Сеґрегація знову отримала дуже виразне і етичне пояснення, передовсім – як свого часу катування – до дбання про спасіння душі заблуканих.
30.12.21
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Дискурси
Осип Васьків – історія самотності
Тарас Возняк
Історія одинокого блукальця, який все життя тулявся самотою чужим для нього світом звірячого, нестерпного ХХ сторіччя.
30.12.21
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Минуле
Гретель тужить: Гензель загинув на фронті
Ганна Улюра
«Вітчизна» Нори Круґ залишає шрами, приховує біль, попереджає про отруту, втішає, насичує, очищує, міркує про необхідність зібрати розбиті історії до купи.
30.12.21
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Штука