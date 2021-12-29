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Надія є недовірою людини до передбачень її розуму
Поль Валері
До теми
«Штраус-бал» у Львівській опері
Переступивши поріг театру, глядачі концертної програми «Штраус-бал» одразу ж зможуть поринути у магічну атмосферу: фоє Львівської національної опери стане майданчиком для танців та веселощів. Спеціальний сюрприз додасть загадковості дрес-коду відвідувачів.
29.12.21
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Штука
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Відень 29 грудня. Посол до ради державної і до сойму Фірнкранц умер вчера на удар. Берно 29 грудня. На вечірнім засїданю сойму п. Тучек і товариші зажадали висланя адреси до трону. Софія 29 грудня. "Свобода" доносить, що Болгарія має утворити чорноморску фльоту під управою россійских офіцирів. В процесї о убійство Стамбулова заявив презідент трибуналу, що украдено з стола судьї револьвер, котрим убито Стамбулова.
29.12.21
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Дѣло
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в 1893-у
Зустрічі з Василем Стефаником
Михайло Рудницький
«Василь Стефаник приїжджав до Львова, як у клініку...» Спогади Михайла Рудницького 75-річної давності, з грудня 1946-го
29.12.21
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Минуле
Еврика в напівсні
Стан переходу від бадьорості та сну сприяє креативним рішенням.
28.12.21
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Наука
Кирило Карабиць і музика Якименка
©Аделіна Єфіменко
Чим приваблює Кирила Карабиця музика Федора Якименка, твори якого називали «зоряними», «астральними», «містично налаштованими», а композитора – «музичним астрологом», який у серафічних уявленнях музики небесних сфер і космічних вібрацій зблизився зі Скрябіним, будучи водночас езотериком, символістом, імпресіоністом, модерністом та фольклористом?
28.12.21
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Штука
Наступного разу знову на похороні
Олександр БОЙЧЕНКО
В моїй уяві вони обоє були вічними. А якщо вже й вічні заходилися нас покидати, то решті взагалі нема на що розраховувати.
27.12.21
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Дискурси
Навколовоєнне
Юрко ТИМЧУК
Замість напружувати мозок пошуком відповідей на питання "яку ялинку ставити – штучну чи натуральну?" людську психіку випробовують зовсім іншими клопотами. Огляд тижня
27.12.21
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Україна
Чому зникає диво?
Вікторія Антошевська
«It’s the most wonderful time of the year…» — звучить із уcіх усюд. Справді, марно заперечувати, що Різдвяні свята – найчарівніша пора, оповита особливою зимовою атмосферою, за якою ми скучали увесь рік.
27.12.21
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Штука