Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1896
1921
1946
🕛
Toggle navigation
Гординський-гуцул
головна
«Портрет гуцула з Надвірнянщини» (фрагмент). Святослав Гординський. 1929 р.
Четвер, Грудень 30, 2021 - 08:30
До теми
«Штраус-бал» у Львівській опері
Переступивши поріг театру, глядачі концертної програми «Штраус-бал» одразу ж зможуть поринути у магічну атмосферу: фоє Львівської національної опери стане майданчиком для танців та веселощів. Спеціальний сюрприз додасть загадковості дрес-коду відвідувачів.
29.12.21
|
|
Штука
Еврика в напівсні
Стан переходу від бадьорості та сну сприяє креативним рішенням.
28.12.21
|
|
Наука
Кирило Карабиць і музика Якименка
©Аделіна Єфіменко
Чим приваблює Кирила Карабиця музика Федора Якименка, твори якого називали «зоряними», «астральними», «містично налаштованими», а композитора – «музичним астрологом», який у серафічних уявленнях музики небесних сфер і космічних вібрацій зблизився зі Скрябіним, будучи водночас езотериком, символістом, імпресіоністом, модерністом та фольклористом?
28.12.21
|
|
Штука
Навколовоєнне
Юрко ТИМЧУК
Замість напружувати мозок пошуком відповідей на питання "яку ялинку ставити – штучну чи натуральну?" людську психіку випробовують зовсім іншими клопотами. Огляд тижня
27.12.21
|
|
Україна
Чому зникає диво?
Вікторія Антошевська
«It’s the most wonderful time of the year…» — звучить із уcіх усюд. Справді, марно заперечувати, що Різдвяні свята – найчарівніша пора, оповита особливою зимовою атмосферою, за якою ми скучали увесь рік.
27.12.21
|
|
Штука
Газово-політична зброя Путіна
Максим МУЛЯР
"Північний потік", як дамоклів меч, завис над Європою. Його запуск щоразу відкладають із тих чи інших причин. Але раніше чи пізніше він таки запрацює, і тоді всі скептики зможуть переконатися, що цей проєкт – передовсім політична зброя Кремля.
27.12.21
|
|
У світі
Що передсмертні переживання розповідають про мозок?
Крістоф Кох
Науковці намагаються зрозуміти, що відбувається з мозком в екстремальних умовах і як це впливає на свідомість.
27.12.21
|
|
Наука
Готель «Дискордія»
Ігор Котик
Сюжетні колізії романів Остапа Українця та Сергія Германа спонукають до роздумів над тим, як в гарячі періоди історії ходять поруч ворожнеча, дружба і любов. Роман Українця стимулює до дискусії про продуктивність розбрату в державотворчому процесі, а Германа – про значення милосердя й неупереджености у час, коли правлять суд «залізо і кров».
26.12.21
|
|
Штука