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Антті Лайтнен
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Антті Лайтнен, інсталяція в Зальцбургу
Середа, Грудень 29, 2021 - 09:15
До теми
Еврика в напівсні
Стан переходу від бадьорості та сну сприяє креативним рішенням.
28.12.21
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Наука
Навколовоєнне
Юрко ТИМЧУК
Замість напружувати мозок пошуком відповідей на питання "яку ялинку ставити – штучну чи натуральну?" людську психіку випробовують зовсім іншими клопотами. Огляд тижня
27.12.21
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Україна
Вуйцьо з крилами
Уляна Галич
Чому в декого виростають крила, а у когось – ні? І що робити отим, крилатим, у світі, який буває занадто жорстоким до всіх «не таких»? Та й чи існує оцей умовний поділ на окрилених і не, чи, може, усе залежить від обраної оптики і чітко сформульованого наміру – літати?
27.12.21
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Штука
Газово-політична зброя Путіна
Максим МУЛЯР
"Північний потік", як дамоклів меч, завис над Європою. Його запуск щоразу відкладають із тих чи інших причин. Але раніше чи пізніше він таки запрацює, і тоді всі скептики зможуть переконатися, що цей проєкт – передовсім політична зброя Кремля.
27.12.21
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У світі
Що передсмертні переживання розповідають про мозок?
Крістоф Кох
Науковці намагаються зрозуміти, що відбувається з мозком в екстремальних умовах і як це впливає на свідомість.
27.12.21
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Наука
Нове атмосферне явище
“Атмосферні озера” переносять концентровану вологу до Східної Африки.
26.12.21
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Наука
Український Калігула
Віталій Портников
Навіть у психлікарні абсолютна влада призводить до тих самих сумних наслідків, що і в президентській резиденції – навіть із врівноваженої людини вона робить монстра
26.12.21
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Дискурси
Рибою пливи, Свідзінським
Василь МАХНО
Самотність, труд, мовчання – ознаки, які він уважав за найбільш притаманні природі творчості, наче три діаманти вкраплені в його поетичне небо
25.12.21
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Дискурси