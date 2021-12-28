Керівнику Івано-Франківської митниці оголосили підозру у хабарництві.

 

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру керівникові Івано-Франківської митниці, за вимагання щомісячних хабарів в експортера меду. Про це сьогодні, 28 грудня, повідомила пресслужба відомства.

 

 

«Службові особи митниці, зокрема з-поміж керівництва, вимагали щомісячні хабарі у керівника підприємства, що здійснює експорт українського бджолиного меду до країн Європи. За оперативними даними, такса становила 200 доларів США за розмитнення одного авто з медом.

За гроші митники обіцяли не створювати штучних перешкод під час оформлення та не ініціювати лабораторних досліджень продукції», – зазначено у повідомленні.

 

Спершу слідчі задокументували, як підприємець через посередника передавав митникам плату в сумі 5,6 тисяч доларів.

 

Опісля вони встановили, що масштабну схему вимагання грошей з оптових експортерів вітчизняної продукції до країн Євросоюзу. організував один з керівників регіональних митниць в Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

 

Він створив міжрегіональну злочинну групу: до незаконної діяльності чиновник залучив свого помічника і декількох посередників. Зловмисники обклали «даниною» українських підприємців: до 10 тисяч доларів (270 тисяч – у гривневому еквіваленті) від бізнесмена на місяць. Серед потерпілих – представники агропідприємств та виробники вітчизняної продовольчої продукції.

 

 

Співробітники СБУ та Генпрокуратури 21 грудня затримали одного з посередників під час отримання чергового хабаря – у 2,4 тисячі доларів США, наступного дня йому повідомили про підозру.

 

У приміщенні регіональної митниці та у мешканнях фігурантів справи провели санкціоновані обшуки.

 

Івано-Франківську регіональну митницю очолює Святослав Пересунько. Під час обшуків у його квартирі слідчі виявили 234 тисяч доларів США, золоті колекційні монети, ювелірні вироби з інкрустованим дорогоцінним камінням та діамантами, колекцію коштовних годинників, мисливську зброю. Походження знайденого майна встановлюється.

 

 

За даними аналітичної системи YouControl, Святослав Пересунько є співвласником ТОВ «Корпорація «ТІС», яка займається оптовою торгівлею паливом, проте зараз підприємство перебуває в стадії припинення діяльності. Також він зазначений, як бенефіціар ТОВ «Крісгрін», яке займається виробництвом фармацевтичних препаратів.

Фото dbr.gov.ua, ssu.gov.ua

28.12.2021

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