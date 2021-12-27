Конструкція світу міняється, більше я за неї не відповідаю

Вуйцьо з крилами

Уляна Галич

Чому в декого виростають крила, а у когось – ні? І що робити отим, крилатим, у світі, який буває занадто жорстоким до всіх «не таких»? Та й чи існує оцей умовний поділ на окрилених і не, чи, може, усе залежить від обраної оптики і чітко сформульованого наміру – літати?