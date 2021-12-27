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Мод Льюїс. Червоні сани, біла путь
Понеділок, Грудень 27, 2021 - 10:00
До теми
Вуйцьо з крилами
Уляна Галич
Чому в декого виростають крила, а у когось – ні? І що робити отим, крилатим, у світі, який буває занадто жорстоким до всіх «не таких»? Та й чи існує оцей умовний поділ на окрилених і не, чи, може, усе залежить від обраної оптики і чітко сформульованого наміру – літати?
27.12.21
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Штука
Газово-політична зброя Путіна
Максим МУЛЯР
"Північний потік", як дамоклів меч, завис над Європою. Його запуск щоразу відкладають із тих чи інших причин. Але раніше чи пізніше він таки запрацює, і тоді всі скептики зможуть переконатися, що цей проєкт – передовсім політична зброя Кремля.
27.12.21
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У світі
Що передсмертні переживання розповідають про мозок?
Крістоф Кох
Науковці намагаються зрозуміти, що відбувається з мозком в екстремальних умовах і як це впливає на свідомість.
26.12.21
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Наука
Нове атмосферне явище
“Атмосферні озера” переносять концентровану вологу до Східної Африки.
26.12.21
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Наука
В дощі
Нікодем Щиґловський
"Тоді у Вифлеємі також був дощ", — сказав він мені й змовницьки підморгнув. Різдвяна історія з доковідного Вільнюса
25.12.21
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Дискурси
Чернетка на вихідні та святкові
Юрій Андрухович
Чому саме ця фраза крутилася в голові уже зранку? «Сьогодні, сьогодні вночі», – повторював собі Самотар, анітрохи не розуміючи її сенсу
24.12.21
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Дискурси
«Щедрик» в ажурі
Юлія Овсяник
Святом мереживних павутинок, орнаментальних паперових «килимів», заслон, фіранок, картин, вирізаних з паперу – таким уявляється «Щедрик» Дарії Альошкіної-Старух, який мандрує світом.
24.12.21
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Штука
Як спала, Марічко?
Тарас Прохасько
І спектр типології людей, і шкалу стосунків між ними можна укласти у градацію фактурного коефіцієнта поглинання і відображення світла, кожного світла
23.12.21
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Дискурси