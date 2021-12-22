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Віра є запорукою того, чого сподіваємося, – доказ речей невидимих.
Євр. 11:1
До теми
Новітня мРНК-вакцина скоро й проти ВІЛ?
Тестова вакцина наділяє приматів надійним імунним захистом навіть при повторному зараженні.
22.12.21
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Наука
«Драма.UA»: гра в дорослішання
Олексій Паляничка
Короткий виклад спостережень про те, як дорослішала сучасна українська драматургія покоління Y-ків та огляд шорт-ліста і гран-прі конкурсу «Драма.UA» 2021.
22.12.21
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Штука
Ключ розуміння
Мирослав Трофимук
Не нові тлумачення, а точніші переклади й уточнена термінологія старих і старовинних Документів свідчать, що ми таки спроможні одуматися і вдуматися про істинне особисте своє «я» і про нинішнє наше колективне «Я».
22.12.21
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Галичина
Українотворець Ярослав Стешенко
Ярослава Мельник
Про подвиг служіння Ярослава Стешенка українській науці, про добу, в якій він жив і творив, про людей, що належали до його ближчого чи дальшого оточення
21.12.21
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Минуле
Паростки трави
Мирослав Трофимук
Для тих, хто ще не вник дорешти, уточню, що мені заімпонувало саме (тут може бути і ямб, і хорей – це таке середньовічне заклинання) використання метафори дзеркала, як вона втілена була у Назара Гончара. Львів – ГΛІΛ… Авжеж, авжеж: LVIV – ГΛІΛ.
21.12.21
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Штука
Про овець і справедливість
Таня Єрмак
І не сподівайтеся справедливості, її не існує в природі! Бо люди – вівці. Вони будуть сліпо прямувати за вожаком і нюхати задниці, аби лиш не залишитися наодинці й не вирішувати за себе
21.12.21
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Дискурси
Гордість і фізика
Андрій Бондар
Російська «нація» насправді не нація. Навіть не народ. Позаісторична механістична сутність, перпендикулярна, якщо не протилежна будь-якій етиці та метафізиці
20.12.21
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Дискурси
А хтось переймається "кульками"
Юрко ТИМЧУК
Поки одні громадяни думають, як запхати в поліетиленові рукавички помідори та перець, інші співвітчизники мають набагато цікавіші забавки і пхаються у довколаполітичні ігри з елементами економіки і медицини. Огляд подій тижня в Україні.
20.12.21
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Україна