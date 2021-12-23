Богуславський-сніг

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Володимир Богуславський
Четвер, Грудень 23, 2021 - 00:15
До теми
Новітня мРНК-вакцина скоро й проти ВІЛ?
Тестова вакцина наділяє приматів надійним імунним захистом навіть при повторному зараженні.
22.12.21
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Наука
Українотворець Ярослав Стешенко
Ярослава Мельник
Про подвиг служіння Ярослава Стешенка українській науці, про добу, в якій він жив і творив, про людей, що належали до його ближчого чи дальшого оточення
21.12.21
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Минуле
Паростки трави
Мирослав Трофимук
Для тих, хто ще не вник дорешти, уточню, що мені заімпонувало саме (тут може бути і ямб, і хорей – це таке середньовічне заклинання) використання метафори дзеркала, як вона втілена була у Назара Гончара. Львів – ГΛІΛ… Авжеж, авжеж: LVIV – ГΛІΛ.
21.12.21
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Штука
Гордість і фізика
Андрій Бондар
Російська «нація» насправді не нація. Навіть не народ. Позаісторична механістична сутність, перпендикулярна, якщо не протилежна будь-якій етиці та метафізиці
20.12.21
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Дискурси
А хтось переймається "кульками"
Юрко ТИМЧУК
Поки одні громадяни думають, як запхати в поліетиленові рукавички помідори та перець, інші співвітчизники мають набагато цікавіші забавки і пхаються у довколаполітичні ігри з елементами економіки і медицини. Огляд подій тижня в Україні.
20.12.21
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Україна
Просторова візія свободи
Богдан Мисюга
Актуальною є розмова про свободу, бо без внутрішнього її відчування нам ніколи не закінчити цю війну. У пластиці Михайла Дзиндри — візуалізація цього вільного світогляду людей, «самознайдених» у вільному світі.
20.12.21
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Штука
Медитація покращує увагу
Якщо ви забудькуваті або схильні до поспішних помилок, медитація може вам допомогти.
20.12.21
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Наука
Наша пісня, наша слава
Олег Яськів
Тарас Компаніченко не дає нам смертельно заснути. Кожним проєктом він штурхає нас і змушує концентрувати вже відвиклу від автентичних звуків минулого увагу
20.12.21
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Галичина