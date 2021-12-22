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Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці
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Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці
Середа, Грудень 22, 2021 - 00:45
До теми
Паростки трави
Мирослав Трофимук
Для тих, хто ще не вник дорешти, уточню, що мені заімпонувало саме (тут може бути і ямб, і хорей – це таке середньовічне заклинання) використання метафори дзеркала, як вона втілена була у Назара Гончара. Львів – ГΛІΛ… Авжеж, авжеж: LVIV – ГΛІΛ.
21.12.21
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Штука
А хтось переймається "кульками"
Юрко ТИМЧУК
Поки одні громадяни думають, як запхати в поліетиленові рукавички помідори та перець, інші співвітчизники мають набагато цікавіші забавки і пхаються у довколаполітичні ігри з елементами економіки і медицини. Огляд подій тижня в Україні.
20.12.21
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Україна
Медитація покращує увагу
Якщо ви забудькуваті або схильні до поспішних помилок, медитація може вам допомогти.
20.12.21
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Наука
Нові докази існування тетранейтронів
Експеримент засвідчує існування частинок з чотирма нейтронами.
19.12.21
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Наука
Музей приречений
Віталій Портников
Хто зараз пам'ятає, де у Києві чи навіть у Москві були музеї Леніна? Рано чи пізно й центру Фіделя Кастро не буде, а про самого владолюбця кубинці згадуватимуть з жахом і огидою.
19.12.21
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Дискурси
Вино до бесіди
Левко Довган
З настанням холодів довгим грудневим вечором можна вдатись до короткої рефлексії про міцніші, ніж зазвичай, вина...
18.12.21
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Дискурси
Не без мандаринів
Юлія Баір
Найперше й найбільше хотілося мандаринів. Їх чекала цілий рік, згадуючи чудесний аромат і піддатливу м’якість мандаринової шкірки, яка розбризкувалась довкола мікрокраплинками духмяної ефірної олії. Змивати ту олійну плівку не хотілося ні вдома, ні в школі, ні в гостях.
17.12.21
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Галичина
Що таке «висока ціна» для Росії?
Максим МУЛЯР
Останній саміт ЄУ, з одного боку, ніби й висловив Росії грізне застереження щодо інвазії в Україну. З другого – європейські лідери, уникаючи конкретних формулювань про санкції, відтягаючи їхнє запровадження, лише додають впевненості аґресивному Кремлю.
17.12.21
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У світі