Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1896
1921
1946
🕛
Toggle navigation
Що є дійсністю: те, що явно постає в уяві, чи те, що насправді сталося?
Генріх Белль
До теми
Медитація покращує увагу
Якщо ви забудькуваті або схильні до поспішних помилок, медитація може вам допомогти.
20.12.21
|
|
Наука
Нові докази існування тетранейтронів
Експеримент засвідчує існування частинок з чотирма нейтронами.
19.12.21
|
|
Наука
Не без мандаринів
Юлія Баір
Найперше й найбільше хотілося мандаринів. Їх чекала цілий рік, згадуючи чудесний аромат і піддатливу м’якість мандаринової шкірки, яка розбризкувалась довкола мікрокраплинками духмяної ефірної олії. Змивати ту олійну плівку не хотілося ні вдома, ні в школі, ні в гостях.
17.12.21
|
|
Галичина
Що таке «висока ціна» для Росії?
Максим МУЛЯР
Останній саміт ЄУ, з одного боку, ніби й висловив Росії грізне застереження щодо інвазії в Україну. З другого – європейські лідери, уникаючи конкретних формулювань про санкції, відтягаючи їхнє запровадження, лише додають впевненості аґресивному Кремлю.
17.12.21
|
|
У світі
«Книга року ВВС» визначила лауреатів
Артем Чех, Андрій Содомора та Петро Яценко отримали літературну нагороду «Книга року ВВС 2021» на урочистій церемонії вручення премій у Мистецькому Арсеналі.
17.12.21
|
|
Штука
Уперше: прямий контакт із Сонцем
Зонд НАСА «Паркер» досягнув зовнішньої частини атмосфери Сонця і провів у ній п’ять годин. Візит став першим прямим контактом людства із зіркою.
17.12.21
|
|
Наука
Освоєння творчости Ґабрієлі Запольської в Україні
Євген Нахлік
До 100-річчя пам’яті світової слави львівської польської письменниці, епатажної, скандальної, без табу в творчості
17.12.21
|
|
Минуле
…і сповніть етер…
Юрій Андрухович
Є назви, сенс яких ніби вже визначило їхнє звучання. Серед них і ця, карельська, – Сандармох. Щось лихе, гіпнотичне, зловісне...
17.12.21
|
|
Дискурси