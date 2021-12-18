День святого Миколая

Що таке «висока ціна» для Росії?

Максим МУЛЯР

Останній саміт ЄУ, з одного боку, ніби й висловив Росії грізне застереження щодо інвазії в Україну. З другого – європейські лідери, уникаючи конкретних формулювань про санкції, відтягаючи їхнє запровадження, лише додають впевненості аґресивному Кремлю.