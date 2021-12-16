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Surf Hotel (Miami, 1936)
головна
Surf Hotel (Маямі, 1936). Одна з найгарніших будівель світу
Четвер, Грудень 16, 2021 - 19:30
До теми
“Біфуркація” вибору
Науковці виявили стандартне правило, за яким тварини приймають рішення, пересуваючись в просторі.
16.12.21
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Наука
Зміцнення Сі–Путінської антанти
Якщо Китай почне стріляти в Азії, Москва може розрахувати, що їй з більшою ймовірністю зійде з рук її власна територіальна експансія.
16.12.21
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Дискурси
Замість свята
Люба Ільницька
Це не мистецтво зі спільнотою і не перформативний спосіб існування в театрі, тут комунікація між учасниками події відбувається на засадах не співпраці – а зустрічі, не тривалого процесу взаємопізнання – а цінності моменту і контакту.
15.12.21
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Штука
Небезпечне слабшання Росії та Китаю
Ендрю Мічта
Ризик війни виникає не тому, що Росія та Китай сильні, а тому, що вони передбачають зникнення своїх переваг, які, на їхню думку нині мають.
15.12.21
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Дискурси
Зіткнення цивілізацій
Юрій ПІДЛІСНИЙ
Вашингтон, Брюссель, Пекін і Москва прагнуть підсилити свої позиції. Вони поводять себе як центри притягання не лише з військового, політичного та економічного, а й зі світоглядного погляду.
15.12.21
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Галичина
Те, для чого немає слів
Наталка РИМСЬКА
Вона перетворила приватні історії на універсальні розповіді про людей у межових ситуаціях. На жаль, такий досвід актуальний — ми переживаємо війну на території України. Можливо, для когось буде легше собі порадити, прочитавши це. Саме тому Іда Фінк дуже важлива для нас і дуже наша.
14.12.21
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Штука
Історія Європи (ХІІ)
Артуро Перес-Реверте
Можливо, в історії людства ніколи не було когось такого ж розумного, як греки у V ст. до народження Христа, коли тогочасні Афіни були інтелектуальним центром усього.
14.12.21
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Дискурси
Листівка з окупованої території
Андрій ЛЮБКА
У кімнаті панувала абсолютна темрява, а в ній розкотисто лунав мусульманський заклик до молитви. Це було настільки несподівано, що здалося: я вже помер
14.12.21
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Дискурси