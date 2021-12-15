У мужності, з якою людина зустрічає безумства світу, є краса

Те, для чого немає слів

Наталка РИМСЬКА

Вона перетворила приватні історії на універсальні розповіді про людей у межових ситуаціях. На жаль, такий досвід актуальний — ми переживаємо війну на території України. Можливо, для когось буде легше собі порадити, прочитавши це. Саме тому Іда Фінк дуже важлива для нас і дуже наша.