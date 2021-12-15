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У мужності, з якою людина зустрічає безумства світу, є краса
Сомерсет Моем
До теми
Замість свята
Люба Ільницька
Це не мистецтво зі спільнотою і не перформативний спосіб існування в театрі, тут комунікація між учасниками події відбувається на засадах не співпраці – а зустрічі, не тривалого процесу взаємопізнання – а цінності моменту і контакту.
15.12.21
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Штука
Небезпечне слабшання Росії та Китаю
Ендрю Мічта
Ризик війни виникає не тому, що Росія та Китай сильні, а тому, що вони передбачають зникнення своїх переваг, які, на їхню думку нині мають.
15.12.21
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Дискурси
Зіткнення цивілізацій
Юрій ПІДЛІСНИЙ
Вашингтон, Брюссель, Пекін і Москва прагнуть підсилити свої позиції. Вони поводять себе як центри притягання не лише з військового, політичного та економічного, а й зі світоглядного погляду.
15.12.21
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Галичина
Те, для чого немає слів
Наталка РИМСЬКА
Вона перетворила приватні історії на універсальні розповіді про людей у межових ситуаціях. На жаль, такий досвід актуальний — ми переживаємо війну на території України. Можливо, для когось буде легше собі порадити, прочитавши це. Саме тому Іда Фінк дуже важлива для нас і дуже наша.
14.12.21
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Штука
Поки що на словах
Юрко ТИМЧУК
Не добре, коли впливаєш на події, як глядач в театрі впливає на перебіг вистави. Але соціально активний театрал може запастися несвіжими помідорами, а там, де Мельпомена відсутня, можна вжити і щось важче. Огляд подій тижня в Україні.
14.12.21
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Україна
Життя виникло на водневій енергії
Дослідники реконструювали метаболізм останнього універсального спільного предка, LUCA: майже всі хімічні етапи, які використовувало первісне життя для з'єднання молекулярних будівельних блоків клітин, є реакціями вивільнення енергії, джерелом якої є водень.
13.12.21
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Наука
Новий альбом квартету «DUDALIS»
Роксоляна Гавалюк
Презентаційний концерт CD–альбому «Chromatica» у виконанні квартету українських хроматичних флейт «DUDALIS» переконав, що для ніжних поздовжніх флейт немає непідвладних мистецьких висот, якщо вони в руках справжніх майстрів.
13.12.21
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Штука
Амеліна, Бабкіна, Коробчук
Польський Інститут у Києві оголосив трійку фіналістів Літературної премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського 2021. Фіналістами визнали Вікторію Амеліну, Катерину Бабкіну та Павла Коробчука.
12.12.21
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Штука