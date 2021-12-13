Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1896
1921
1946
🕛
Toggle navigation
... ми діждемося Вашингтона. З новим і праведним законом? А діждемось-таки колись
Шевченко
До теми
Життя виникло на водневій енергії
Дослідники реконструювали метаболізм останнього універсального спільного предка, LUCA: майже всі хімічні етапи, які використовувало первісне життя для з'єднання молекулярних будівельних блоків клітин, є реакціями вивільнення енергії, джерелом якої є водень.
13.12.21
|
>>>>
|
Наука
Новий альбом квартету «DUDALIS»
Роксоляна Гавалюк
Презентаційний концерт CD–альбому «Chromatica» у виконанні квартету українських хроматичних флейт «DUDALIS» переконав, що для ніжних поздовжніх флейт немає непідвладних мистецьких висот, якщо вони в руках справжніх майстрів.
13.12.21
|
|
Штука
Амеліна, Бабкіна, Коробчук
Польський Інститут у Києві оголосив трійку фіналістів Літературної премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського 2021. Фіналістами визнали Вікторію Амеліну, Катерину Бабкіну та Павла Коробчука.
12.12.21
|
|
Штука
Фізики вперше поглянули на квантового «привида»
Після десятиліття роботи дослідники вперше зуміли експериментально реконструювати квантову хвильову функцію.
12.12.21
|
|
Наука
«Видавництву Старого Лева» — 20 років!
У грудні виповнюється 20 років одному з найбільших видавництв України – «Видавництву Старого Лева». За час його існування видано більше тисячі назв книг для дорослих та дітей українських та іноземних авторів, книжки ВСЛ виходять у 40 країнах світу та здобули більше 200 міжнародних та українських нагород.
11.12.21
|
|
Штука
Правда і міфи американсько-російського саміту
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Саміт США-Росія у режимі відеоконференції відбувся. Аналітики нині сперечаються, хто кого переграв. А головне: чи відбудеться таки російська аґресія?
11.12.21
|
|
У світі
“Похорон богів”: несимпатичний образ боротьби
Олеся Ісаюк
Неуникненність спадку імперії, і парадокси політичних біографій, і загрозливість намагань слідувати ідеалістичній схемі “за все добре проти всього поганого"...
10.12.21
|
|
Україна
Коронавірус: достатньо змінити амінокислоту
Заміна одного з елементів спайкового білка перетворює кажанячий вірус RaTG13 на заразний для людини.
10.12.21
|
|
Наука