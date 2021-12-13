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Державний прапор над зимовим Львовом. Знимка Анни Герич
Понеділок, Грудень 13, 2021 - 01:45
До теми
Фізики вперше поглянули на квантового «привида»
Після десятиліття роботи дослідники вперше зуміли експериментально реконструювати квантову хвильову функцію.
12.12.21
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Наука
«Видавництву Старого Лева» — 20 років!
У грудні виповнюється 20 років одному з найбільших видавництв України – «Видавництву Старого Лева». За час його існування видано більше тисячі назв книг для дорослих та дітей українських та іноземних авторів, книжки ВСЛ виходять у 40 країнах світу та здобули більше 200 міжнародних та українських нагород.
11.12.21
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Штука
Правда і міфи американсько-російського саміту
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Саміт США-Росія у режимі відеоконференції відбувся. Аналітики нині сперечаються, хто кого переграв. А головне: чи відбудеться таки російська аґресія?
11.12.21
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У світі
Коронавірус: достатньо змінити амінокислоту
Заміна одного з елементів спайкового білка перетворює кажанячий вірус RaTG13 на заразний для людини.
10.12.21
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Наука
Літературні премії: навіщо вони потрібні?
Роксана Харчук
Завдяки преміям певні цінності, носіями яких є літературні твори, перетворюються на цінності суспільні, бо їх поділяють читачі ‒ мисляча частина суспільства, ті, хто задає тон суспільному розвиткові.
10.12.21
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Штука
Історія хвороби Держави Україна
Олександр ЯБЧАНКА
Есе на тему прочитаної книги Ярослава Грицака "Подолати минуле: глобальна історія України" з медичної точки зору
10.12.21
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Минуле
CHORNOBYLDORF у світовому оперному топі
Археологічна опера CHORNOBYLDORF українських композиторів Романа Григоріва та Іллі Разумейка увійшла до шістки найкращих сучасних опер та музично-театральних перформансів за версією світового конкурсу Music Theater Now.
09.12.21
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Штука
Екзистенціал долі у версії Михайла Яцкова
Євген Нахлік
До 60-річчя пам’яті галицького письменника-модерніста (5 листопада 1873 р. — 9 грудня 1961 р.)
09.12.21
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Минуле