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Як червоний ся закукурічить, то стає фіолетовим
Ян Бжехва
До теми
Єдина річ, яка може зупинити Путіна
Байден і союзники не виявляють бажання зробити єдину річ, яка би зупинила Путіна і його танки, – негайне повне членство України в НАТО. Без цього Путін чує запах слабкості
08.12.21
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Дискурси
Українські наукові горизонти в Європі
Роман Черніга
Сумні підсумки участі України у науковій програмі Європейського Союзу «Горизонт-2020» і що з цим робити
07.12.21
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Наука
Боятися в міру
Мозок використовує сигнали тіла, щоб регулювати страх.
07.12.21
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Наука
Ой на гóрі вогонь горить
Мирослав Трофимук
Трапляються такі люди поміж нами, які дивляться всередину себе. Живуть іншою природою людського буття. Де свій камертон, де внутрішні вібрації мислі, мелодики, намірів бринять зрозуміло для усіх
07.12.21
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Україна
Голоси з паралельного світу
Юрко ТИМЧУК
Полтергейст був модним у телеефірах років тридцять тому, але тепер виявилося, що галасливі привиди – то вічна цінність і спостерігання за їхнім пашталаканням відновлює кислотно-лужний баланс. Огляд подій тижня в Україні
06.12.21
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Україна
Не цікавитися політикою: кейс блоґерської вечірки
Борис ПОТЯТИНИК
Всесвіт розширюється з прискоренням. Галактики вебсайтів, платформ і соціальних мереж, у яких живемо, дедалі швидше йдуть урозтіч. Їхні "мешканці" все менше розуміють одні одних.
06.12.21
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Галичина
Про час і сучасників
Олександр Ірванець
Кожен може пригадати із дитинства безкінечний рік. Потім плин часу поступово прискорюється, дні, тижні, місяці і пори року коротшають, стискаються
06.12.21
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Дискурси
Комуніст, який умів плакати
Віталій Портников
Після 1989-го Дубчек виглядав як з далекого минулого: у звичайному демократичному суспільстві не треба «людського обличчя» диктатури
05.12.21
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Дискурси