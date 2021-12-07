Хто каже правду, провдою обмежений. Брехун вільний плести все, що завгодно

Голоси з паралельного світу

Юрко ТИМЧУК

Полтергейст був модним у телеефірах років тридцять тому, але тепер виявилося, що галасливі привиди – то вічна цінність і спостерігання за їхнім пашталаканням відновлює кислотно-лужний баланс. Огляд подій тижня в Україні