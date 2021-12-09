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ванДейк-сілен
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"П'яний Сілен" (фрагмент). Антоніс ван Дейк. 1619-20 рр
Четвер, Грудень 9, 2021 - 00:15
До теми
Українські наукові горизонти в Європі
Роман Черніга
Сумні підсумки участі України у науковій програмі Європейського Союзу «Горизонт-2020» і що з цим робити
07.12.21
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Наука
Боятися в міру
Мозок використовує сигнали тіла, щоб регулювати страх.
07.12.21
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Наука
Ой на гóрі вогонь горить
Мирослав Трофимук
Трапляються такі люди поміж нами, які дивляться всередину себе. Живуть іншою природою людського буття. Де свій камертон, де внутрішні вібрації мислі, мелодики, намірів бринять зрозуміло для усіх
07.12.21
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Україна
Голоси з паралельного світу
Юрко ТИМЧУК
Полтергейст був модним у телеефірах років тридцять тому, але тепер виявилося, що галасливі привиди – то вічна цінність і спостерігання за їхнім пашталаканням відновлює кислотно-лужний баланс. Огляд подій тижня в Україні
06.12.21
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Україна
Комуніст, який умів плакати
Віталій Портников
Після 1989-го Дубчек виглядав як з далекого минулого: у звичайному демократичному суспільстві не треба «людського обличчя» диктатури
05.12.21
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Дискурси
Лотар Заґрозек і Kyiv Symphony Orchestra
©Аделіна Єфіменко
Поновлена історична версія «Трістана і Ізольди» німецького режисера Герберта Адлера з найкращими ваґнерівськими солістами ошелешила участю Київського симфонічного оркестру під батутою видатного німецького диригента Лотара Заґрозека.
05.12.21
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Штука
Секрети довголіття
Річард Фараґер
Очевидно, що старіння шкідливе для нашого здоров’я. Проте люди досягнули безпрецедентного прогресу у розумінні фундаментальних механізмів, які контролюють старіння
05.12.21
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Наука
Ірина Мориквас: малюю-бавлюся
Юлія Овсяник
Малюнки львівської художниці й книжкової ілюстраторки Ірини Мориквас – це терапія кольором і радістю. Є в них щось таке, що нагадує: «Будьте, як діти».
04.12.21
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Штука