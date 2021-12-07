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30 років Біловезькій угоді, що засвідчила факт смерті СРСР
Вівторок, Грудень 7, 2021 - 23:30
До теми
Українські наукові горизонти в Європі
Роман Черніга
Сумні підсумки участі України у науковій програмі Європейського Союзу «Горизонт-2020» і що з цим робити
07.12.21
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Наука
Боятися в міру
Мозок використовує сигнали тіла, щоб регулювати страх.
07.12.21
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Наука
Лотар Заґрозек і Kyiv Symphony Orchestra
©Аделіна Єфіменко
Поновлена історична версія «Трістана і Ізольди» німецького режисера Герберта Адлера з найкращими ваґнерівськими солістами ошелешила участю Київського симфонічного оркестру під батутою видатного німецького диригента Лотара Заґрозека.
05.12.21
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Штука
Секрети довголіття
Річард Фараґер
Очевидно, що старіння шкідливе для нашого здоров’я. Проте люди досягнули безпрецедентного прогресу у розумінні фундаментальних механізмів, які контролюють старіння
05.12.21
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Наука
Ірина Мориквас: малюю-бавлюся
Юлія Овсяник
Малюнки львівської художниці й книжкової ілюстраторки Ірини Мориквас – це терапія кольором і радістю. Є в них щось таке, що нагадує: «Будьте, як діти».
04.12.21
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Штука
Старі як тягарі
Станіслав Комарек
Хто зумисне нарощує напругу між поколіннями, є ворогом суспільства, так з ним треба і поводитися – на практиці ж цього дотримуються тільки щодо підбурювачів міжрасових конфліктів.
04.12.21
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Дискурси
Себастьян Курц – метеорит австрійського політичного небосхилу
Максим МУЛЯР
Цього тижня остаточно погасла зірка, чи радше метеорит, австрійського політичного небосхилу. Мова, звісно, йде про Себастьяна Курца – непересічну особистість, котра змогла собі забезпечити блискавичну політичну кар’єру й так само блискавично звести її нанівець.
03.12.21
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У світі
Дорівнятися імперії
Олеся Ісаюк
Історія Володимира Великого, як її написав Семен Скляренко, — це історія про небезпеку непропрацьованого постколоніального синдрому і про важливість власного культурного наповнення.
03.12.21
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Україна