ЄСПЛ відхилив позов Влада Філата.

Засуджений на батьківщині до дев'яти років за корупцію експрем'єр Молдови намагався у Страсбурзі скасувати вирок.

 

 

Європейський суд з прав людини відхилив позов засудженого за корупцію колишнього прем'єр-міністра Молдови Влада Філата (Vlad Filat), який оскаржив позбавлення депутатської недоторканності перед арештом у жовтні 2015 року. Про це повідомив молдовський інформаційний портал NOI.md. Суд у Стразбурзі оголосив у вівторок, сьомого грудня, рішення, яким визнав, що Молдова не порушувала презумпцію невинуватості щодо експрем'єра, якого 2016 року засудили до дев'яти років позбавлення волі за пасивну корупцію.

 

«Ні твердження, висловлені генеральним прокурором на засіданні парламенту 15 жовтня 2015 року, ні те, що він написав у запиті, зачитаному спікером на засіданні парламенту, не порушило право позивача на презумпцію невинуватості. Суд ухвалив, що порушення конвенції з прав людини не було», – йдеться у вердикті, опублікованому на сайті ЄСПЛ.

 

Колишнього главу кабінету та лідера Ліберально-демократичної партії було засуджено у 2016 році до дев'яти років в'язниці після корупційного скандалу з виведенням з банківської системи республіки близько мільярда євро. Банківська афера, яку назвали «крадіжкою століття», спровокувала протести, розвал двох урядів, які сформувала коаліція «Альянс за європейську інтеграцію», що правила в Молдові з 2009 до 2018 року.

 

У звіті, який підготувало на прохання молдовської влади міжнародне детективне бюро Kroll, говорилося, що гроші було виведено через три банки, які контролював молдовський бізнесмен Ілан Шор. Сам він з'явився з повинною і дав свідчення проти Філата. За словами Шора, він виплатив Філатові хабар на суму 250 мільйонів доларів.

 

Колишній прем'єр подав скарги до ЄСПЛ, вважаючи несправедливим вирок суду щодо нього. За словами Філата, він опинився у в'язниці у зв'язку з боротьбою за владу всередині проєвропейської коаліції. Він стверджував, що за його арештом стоїть колишній лідер Демократичної партії олігарх Володимир Плахотнюк, який втік із Молдови після зміни влади у 2019 році. Після його втечі Філат був достроково звільнений із в'язниці.

07.12.2021

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