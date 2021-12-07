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Мондріан-другий-стан
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Композиція в лінії, другий стан (фрагмент). Піт Мондріан. 1916-17рр
Вівторок, Грудень 7, 2021 - 00:00
До теми
Лотар Заґрозек і Kyiv Symphony Orchestra
©Аделіна Єфіменко
Поновлена історична версія «Трістана і Ізольди» німецького режисера Герберта Адлера з найкращими ваґнерівськими солістами ошелешила участю Київського симфонічного оркестру під батутою видатного німецького диригента Лотара Заґрозека.
05.12.21
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Штука
Ірина Мориквас: малюю-бавлюся
Юлія Овсяник
Малюнки львівської художниці й книжкової ілюстраторки Ірини Мориквас – це терапія кольором і радістю. Є в них щось таке, що нагадує: «Будьте, як діти».
04.12.21
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Штука
Старі як тягарі
Станіслав Комарек
Хто зумисне нарощує напругу між поколіннями, є ворогом суспільства, так з ним треба і поводитися – на практиці ж цього дотримуються тільки щодо підбурювачів міжрасових конфліктів.
04.12.21
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Дискурси
У дверях спочатку вкінці
Василь МАХНО
бо все тут розходиться колами і космос круглястий як дім і вийшовши в світ за околиці повертаєшся по воді
04.12.21
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Дискурси
Себастьян Курц – метеорит австрійського політичного небосхилу
Максим МУЛЯР
Цього тижня остаточно погасла зірка, чи радше метеорит, австрійського політичного небосхилу. Мова, звісно, йде про Себастьяна Курца – непересічну особистість, котра змогла собі забезпечити блискавичну політичну кар’єру й так само блискавично звести її нанівець.
03.12.21
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У світі
Дорівнятися імперії
Олеся Ісаюк
Історія Володимира Великого, як її написав Семен Скляренко, — це історія про небезпеку непропрацьованого постколоніального синдрому і про важливість власного культурного наповнення.
03.12.21
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Україна
Чи може НАТО зірвати російське вторгнення, як у 1980-му?
Ян Бжезінський
Байдену варто згадати 1980 рік: як США зупинили вторгнення СРСР у Польщу
03.12.21
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Дискурси
Душа в самотності
Олена Лисенко
Роман тригерить, алюзорно відсилає читача кудись в глибини пам'яті, у ретельно закопане несвідоме. Роман лякає, сторінка за сторінкою лезом перерізає свідомість. Це про спробу змінити минуле, про розтерзану пам'ять, про чергову поразку і врешті — про прийняття сього світу.
03.12.21
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Штука