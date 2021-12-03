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Влодко Маковецький
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Влодко Маковецький (з циклу «Присяганням останньої тіні»)
П'ятниця, Грудень 3, 2021 - 09:00
До теми
Граєш, щоб навчитися жити
Ігри визначає культура, в якій ми живемо.
02.12.21
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Наука
Живі роботи навчились розмножуватись
Учені створили живих роботів зі стовбурових клітин жаби. У статті, опублікованій в журналі PNAS, описана здатність цих роботів самовідтворюватись.
01.12.21
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Наука
«За ложку росолу продав нашу школу»
Мар'ян ХОМЯК
Українські громади сіл Мостищини у період ополячення шкіл в II Речі Посполитій (1920-1930-ті роки)
01.12.21
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Минуле
Порядок з хаосу
Ольга ВОРОБЙОВА
Стан, в якому ми перебуваємо – це стан епістемічної розгубленості. Людина більше не може бути певна того, що вона знає. Сподіваюся, що розуміння шляху виникне в поєднанні науки і мистецтва.
30.11.21
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Галичина
Як брехня себе видає
Електроміографія виявляє, як лицьові м’язи реагують на неправду.
30.11.21
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Наука
Шум? шелест? шерех? шепіт?
Роксолана Жаркова
Новою книжкою відомий український перекладач античної літератури Андрій Содомора вкотре запрошує нас у світ свого рефлексійного altum, розповідаючи про абсолютне й відносне, вічне і зникоме, сакральне і спрофановане сучасністю.
30.11.21
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Штука
Сніг за вікном
Олег Яськів
Перший сніг я завжди помічав. Я знав, що він завжди швидко зникає, але щось безповоротне уже з ним приходило.
30.11.21
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Дискурси
Той безпечний, хто ненавидить поруку
Олександр БОЙЧЕНКО
Криза здорового глузду охопила в наші дні багато країн і народів, але аж такі яскраві її прояви, як у нас, навряд чи ще десь зустрінеш.
29.11.21
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Дискурси