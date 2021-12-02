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рука Давида
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Рука Давида. Фрагмент мармурової статуї роботи Мікеланджело Буонарроті
Четвер, Грудень 2, 2021 - 00:00
До теми
Живі роботи навчились розмножуватись
Учені створили живих роботів зі стовбурових клітин жаби. У статті, опублікованій в журналі PNAS, описана здатність цих роботів самовідтворюватись.
01.12.21
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Наука
Як брехня себе видає
Електроміографія виявляє, як лицьові м’язи реагують на неправду.
30.11.21
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Наука
Сніг за вікном
Олег Яськів
Перший сніг я завжди помічав. Я знав, що він завжди швидко зникає, але щось безповоротне уже з ним приходило.
30.11.21
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Дискурси
Від Ґая Фокса до Ґая Річі
Юрко ТИМЧУК
Державних переворотунів маємо вже до вибору до кольору, тепер би ще знайти путнього режисера, щоб він це все увіковічнив і заробив пару грошей для наступного великого будівництва
29.11.21
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Україна
Ну, а Тартюф?
Ірина Степаняк
У виставі Олега Ліпцина ми виходили з розуміння життя і таїни, яка за ним стоїть. Себто спочатку – подивування нею, прийняття її і смирення, а лише потім – спроба відчути увесь комізм ситуації чи, якщо глобальніше, людського буття загалом.
28.11.21
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Штука
Вчені попереджають про небезпеку нового штаму коронавірусу
Новий штам коронавірусу «Омікрон», який цього місяця з'явився у Південній Африці, містить низку загрозливих мутацій.
28.11.21
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Наука
А якщо завтра війна?
Таня Єрмак
Апокаліпсис розгортається саме тут. Спалахи – Чого? Що горить? Чим стріляють? – освітлюють вулицю, як денне світло. Сирени такі голосні, наче приставлені до мого вуха
28.11.21
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Дискурси
Нова номенклатура на позначення мінералів
Офіційний список скорочень, якими позначають мінерали, повинен покласти край плутанині.
27.11.21
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Наука