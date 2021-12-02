рука Давида

Ну, а Тартюф?

Ірина Степаняк

У виставі Олега Ліпцина ми виходили з розуміння життя і таїни, яка за ним стоїть. Себто спочатку – подивування нею, прийняття її і смирення, а лише потім – спроба відчути увесь комізм ситуації чи, якщо глобальніше, людського буття загалом.