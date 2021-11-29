Богуславський-кіт

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Володимир Богуславський. Львів. 2016 рік
Понеділок, Листопад 29, 2021 - 22:30
До теми
Вчені попереджають про небезпеку нового штаму коронавірусу
Новий штам коронавірусу «Омікрон», який цього місяця з'явився у Південній Африці, містить низку загрозливих мутацій.
28.11.21
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Наука
Нова номенклатура на позначення мінералів
Офіційний список скорочень, якими позначають мінерали, повинен покласти край плутанині.
27.11.21
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Наука
Мотивація письма
Василь МАХНО
Місія Мілоша сповнилася вповні: він писав з єдиною вірою в своє письмо, що й належиться чинити поетам.
27.11.21
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Дискурси
Хто очолить Німеччину?
У Німеччині сталося неймовірне: коаліціада, якій прогнозували затягнення щонайменше до кінця року, завершилася за менш ніж два місяці. І це при тому, що вперше в історії ФРН уряд формуватимуть три партії, одна з яких стала ледь не адвокатом України.
26.11.21
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У світі
B/W і кольори життя ромів
Єва Райська
Фотопроєкт «Ромський дім. Життя спільноти у Дрогобичі» звертає увагу на стосунки всередині сімей та спільноти, нотуючи побут, фіксуючи щоденні ритуали й відпочинок, спиняючись на емоціях і переживаннях героїв.
26.11.21
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Штука
А ми тую!..
Юрій Андрухович
Були молоді і геніальні друзі, феєричні акції, енергетична юна країна, зачудована сама собою і своєю чудесною з’явою
26.11.21
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Дискурси
Голод проти незалежності
Станіслав Кульчицький
Мета сталінського "сокрушительного удара" полягала у створенні продовольчої пустки посеред зими. Це були не хлібозаготівлі, це було фізичне нищення голодом українських селян. Щоби не повстали під гаслами відродження УНР
26.11.21
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Україна
Історія Європи (ХІ)
Артуро Перес-Реверте
Попри наші злочини, забуття і лиха, ми, європейці, у найкращому, що мали й маємо, є історичними внуками тих греків, які героїчно билися, захищаючи свій світ і свободу
25.11.21
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Дискурси