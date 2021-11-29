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Плитка у львівському під'їзді. Фото – lwow.info
Понеділок, Листопад 29, 2021 - 01:00
До теми
Вчені попереджають про небезпеку нового штаму коронавірусу
Новий штам коронавірусу «Омікрон», який цього місяця з'явився у Південній Африці, містить низку загрозливих мутацій.
28.11.21
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Наука
Нова номенклатура на позначення мінералів
Офіційний список скорочень, якими позначають мінерали, повинен покласти край плутанині.
27.11.21
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Наука
Хто очолить Німеччину?
У Німеччині сталося неймовірне: коаліціада, якій прогнозували затягнення щонайменше до кінця року, завершилася за менш ніж два місяці. І це при тому, що вперше в історії ФРН уряд формуватимуть три партії, одна з яких стала ледь не адвокатом України.
26.11.21
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У світі
Голод проти незалежності
Станіслав Кульчицький
Мета сталінського "сокрушительного удара" полягала у створенні продовольчої пустки посеред зими. Це були не хлібозаготівлі, це було фізичне нищення голодом українських селян. Щоби не повстали під гаслами відродження УНР
26.11.21
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Україна
Історія Європи (ХІ)
Артуро Перес-Реверте
Попри наші злочини, забуття і лиха, ми, європейці, у найкращому, що мали й маємо, є історичними внуками тих греків, які героїчно билися, захищаючи свій світ і свободу
25.11.21
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Дискурси
Fортісімо
Тарас Прохасько
Життя наповнене звучанням, Духом, перекладом на мову і знов озвученням. А часом так тихо, що мусиш вдаритися чолом у одвірок, щоби відчути присутність Духа
25.11.21
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Дискурси
Історія України: рання реанімація
Олеся Ісаюк
Тут не буде динозаврів зі синьо-жовтими стрічками на рогах і червоно-чорними – на хвостах. Як створити книжку з історії, щоби вона була цікава, але не профанська?
25.11.21
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Україна
Про донати, пожертви і пончики
Юрій ШЕВЧУК
Мода на англіцизми в українському суспільстві існує в тому форматі й обрисах, в яких вона є в російському суспільстві, з типово російськими спотвореннями
24.11.21
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Україна