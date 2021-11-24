Кого би не любила людина, себе вона любить ще дужче

Нова щирість

Орися ГРУДКА

Есеї про нове і сучасне — водночас есеї про вічне. Це щиро про сором, потребу власних стін, кохання, намагання порозумітися, що ніколи повністю неможливо... Спектр описаних почуттів і емоцій величезний. Так, це справді книжка про досвіди інших. Для нас. Про нас.