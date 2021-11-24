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Кого би не любила людина, себе вона любить ще дужче
Лопе де Вега
До теми
Назустріч Театру Містерії
Пере Саїс
Відмовтеся від себе і своїм мистецтвом «служіть»: тому, чому ви хочете; служіть іншому, вертикальній іншості (Богу); нарешті – своєму ремеслу, – але «служіть». Вашим мистецтвом і практикою ви є artifex (художником), в «служінні» ви є pontifex (мостобудівничим).
24.11.21
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Штука
Математична закономірність регулює морське життя
Формула визначає частоту поширення всіх морських жителів — від бактерій до китів.
24.11.21
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Наука
Нова щирість
Орися ГРУДКА
Есеї про нове і сучасне — водночас есеї про вічне. Це щиро про сором, потребу власних стін, кохання, намагання порозумітися, що ніколи повністю неможливо... Спектр описаних почуттів і емоцій величезний. Так, це справді книжка про досвіди інших. Для нас. Про нас.
23.11.21
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Штука
Прихопи пляшку місцевого
Левко Довган
Хтозна, можливо, завдяки кліматичним умовам за якийсь десяток років з’явиться Заліщицьке біле, пляшку якого буде непереборно хотітись
23.11.21
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Дискурси
Eructans'и минулого
Юрко ТИМЧУК
У постіндустріальному суспільстві Еклезіаст і Уроборос мали б сказати "а ми то вже казали". Але не говорять, бо далі буде така сама постмодернова марнота. Огляд подій тижня в Україні.
22.11.21
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Україна
Фокус (на) любові
Юлія Баір
Смерть знецінюється, але сам факт життя від того більшої цінності не набуває. Що справді вміщує весь життєвий сік – це те, чим наповнене тривання. Тільки, якщо любив, можна вважати, що жив.
22.11.21
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Штука
Книгарні та кіоски – моя полоністика
Олександр Ірванець
Польща була найвеселішим бараком соціалістичного табору, а книгарні "Дружба" і кіоски "Союздруку" відслоняли нам туди віконце
22.11.21
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Дискурси
Тінь вітру
Віталій Портников
Карлос Руїс Сафон, простий хлопець із Барселони, побудував своєму місту храм із книг. По суті, він і був тим відважним букіністом, який захищав книги та місто від лиходіїв та бомбардувань.
21.11.21
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Дискурси