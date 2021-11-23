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Les vacances de Hegel
головна
Рене Маґрітт «Вакації Геґеля» (1958)
Вівторок, Листопад 23, 2021 - 18:30
До теми
Фокус (на) любові
Юлія Баір
Смерть знецінюється, але сам факт життя від того більшої цінності не набуває. Що справді вміщує весь життєвий сік – це те, чим наповнене тривання. Тільки, якщо любив, можна вважати, що жив.
22.11.21
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Штука
Книгарні та кіоски – моя полоністика
Олександр Ірванець
Польща була найвеселішим бараком соціалістичного табору, а книгарні "Дружба" і кіоски "Союздруку" відслоняли нам туди віконце
22.11.21
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Дискурси
Тінь вітру
Віталій Портников
Карлос Руїс Сафон, простий хлопець із Барселони, побудував своєму місту храм із книг. По суті, він і був тим відважним букіністом, який захищав книги та місто від лиходіїв та бомбардувань.
21.11.21
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Дискурси
Електрична стимуляція для покращення функцій мозку
Окремі функції людського мозку, пов’язані із самоконтролем та розумовою гнучкістю, можна покращити за допомогою прицільної електричної стимуляції його ділянок.
20.11.21
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Наука
Норманді, дискредитоване Кремлем
Максим МУЛЯР
Кремль спровокував дипломатичний скандал, оприлюднивши конфіденційне листування зовнішньополітичних відомств Росії, Франції і Німеччини. Москва, очевидно, хотіла здобути з того геополітичні вигоди, а насправді підіграла Україні.
19.11.21
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У світі
Мова та праця пов’язані
Тренування вправності у користуванні знаряддями праці сприяє розумінню граматики – й навпаки.
19.11.21
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Наука
Витканий світ Оксани Риботицької
Наталія Філевич
Розповідь про мисткиню, яка обравши своїм фахом художній текстиль, стала однією із перших львівських майстринь, котрі знайшли новий підхід до гобелена, вивівши його у 80-х роках минулого століття на одне з провідних місць серед інших видів декоративного мистецтва.
19.11.21
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Штука
Лавочка в Трускавці
Януш Маєвський
19 листопада 1942 року гестапівець Карл Ґюнтер застрелив на вулиці в Дрогобичі Бруно Шульца на зло гестапівцю Феліксу Ландау...
19.11.21
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Дискурси