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пінзель-обличчя
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Обличчя скульптур Пінзеля з віртуальної галереї митця Pinsel.AR
Вівторок, Листопад 23, 2021 - 09:00
До теми
Фокус (на) любові
Юлія Баір
Смерть знецінюється, але сам факт життя від того більшої цінності не набуває. Що справді вміщує весь життєвий сік – це те, чим наповнене тривання. Тільки, якщо любив, можна вважати, що жив.
22.11.21
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Штука
Електрична стимуляція для покращення функцій мозку
Окремі функції людського мозку, пов’язані із самоконтролем та розумовою гнучкістю, можна покращити за допомогою прицільної електричної стимуляції його ділянок.
20.11.21
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Наука
Пояснення
Василь МАХНО
вірші самі не напишуться їх просто ніде нема -світлом зимовим накришаться -мовчазністю що німа
20.11.21
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Дискурси
Норманді, дискредитоване Кремлем
Максим МУЛЯР
Кремль спровокував дипломатичний скандал, оприлюднивши конфіденційне листування зовнішньополітичних відомств Росії, Франції і Німеччини. Москва, очевидно, хотіла здобути з того геополітичні вигоди, а насправді підіграла Україні.
19.11.21
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У світі
Мова та праця пов’язані
Тренування вправності у користуванні знаряддями праці сприяє розумінню граматики – й навпаки.
19.11.21
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Наука
Витканий світ Оксани Риботицької
Наталія Філевич
Розповідь про мисткиню, яка обравши своїм фахом художній текстиль, стала однією із перших львівських майстринь, котрі знайшли новий підхід до гобелена, вивівши його у 80-х роках минулого століття на одне з провідних місць серед інших видів декоративного мистецтва.
19.11.21
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Штука
Прорив на Щекавицю
Юрій Андрухович
Ми всі вийшли з Вивихів. У них і повернемося, коли проб’є нам годину.
19.11.21
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Дискурси
Пощо?
Тарас Прохасько
Спирт нічого із собою не приносить. Алкоголь є попросту проявником. Коли внутрішня лямпадка тверезого тримається лиш зусиллями волі, то п'яна чорнота затопить її моментально
18.11.21
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Дискурси