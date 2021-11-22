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Скульптура Михайла Дзиндри
Понеділок, Листопад 22, 2021 - 10:00
До теми
Електрична стимуляція для покращення функцій мозку
Окремі функції людського мозку, пов’язані із самоконтролем та розумовою гнучкістю, можна покращити за допомогою прицільної електричної стимуляції його ділянок.
20.11.21
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Наука
Пояснення
Василь МАХНО
вірші самі не напишуться їх просто ніде нема -світлом зимовим накришаться -мовчазністю що німа
20.11.21
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Дискурси
Норманді, дискредитоване Кремлем
Максим МУЛЯР
Кремль спровокував дипломатичний скандал, оприлюднивши конфіденційне листування зовнішньополітичних відомств Росії, Франції і Німеччини. Москва, очевидно, хотіла здобути з того геополітичні вигоди, а насправді підіграла Україні.
19.11.21
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У світі
Мова та праця пов’язані
Тренування вправності у користуванні знаряддями праці сприяє розумінню граматики – й навпаки.
19.11.21
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Наука
Витканий світ Оксани Риботицької
Наталія Філевич
Розповідь про мисткиню, яка обравши своїм фахом художній текстиль, стала однією із перших львівських майстринь, котрі знайшли новий підхід до гобелена, вивівши його у 80-х роках минулого століття на одне з провідних місць серед інших видів декоративного мистецтва.
19.11.21
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Штука
Прорив на Щекавицю
Юрій Андрухович
Ми всі вийшли з Вивихів. У них і повернемося, коли проб’є нам годину.
19.11.21
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Дискурси
Метареальність: варіант Томаса Вулфа
Роксана Харчук
Метареальність Томаса Вулфа наштовхує на думку, що людина є джерелом і власних перемог, і власних невдач. Поразок і втрат не уникнути, повернутися до минулого, змінити його неможливо, але ангели є серед нас. Вони дають надію.
18.11.21
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Штука
Суспільний договір: чи існує таке в Україні?
Іванна Подольська
Популістичні гасла і обіцянки діють на українців, мов сопілка щуролова, і щораз приводять до влади уже звичний для нас тип політиків
18.11.21
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Україна