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День Гідності та Свободи
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День Гідності та Свободи (знимка Юрка Дячишина з 2004 року)
Субота, Листопад 20, 2021 - 22:15
До теми
Норманді, дискредитоване Кремлем
Максим МУЛЯР
Кремль спровокував дипломатичний скандал, оприлюднивши конфіденційне листування зовнішньополітичних відомств Росії, Франції і Німеччини. Москва, очевидно, хотіла здобути з того геополітичні вигоди, а насправді підіграла Україні.
19.11.21
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У світі
Мова та праця пов’язані
Тренування вправності у користуванні знаряддями праці сприяє розумінню граматики – й навпаки.
19.11.21
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Наука
Витканий світ Оксани Риботицької
Наталія Філевич
Розповідь про мисткиню, яка обравши своїм фахом художній текстиль, стала однією із перших львівських майстринь, котрі знайшли новий підхід до гобелена, вивівши його у 80-х роках минулого століття на одне з провідних місць серед інших видів декоративного мистецтва.
19.11.21
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Штука
Метареальність: варіант Томаса Вулфа
Роксана Харчук
Метареальність Томаса Вулфа наштовхує на думку, що людина є джерелом і власних перемог, і власних невдач. Поразок і втрат не уникнути, повернутися до минулого, змінити його неможливо, але ангели є серед нас. Вони дають надію.
18.11.21
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Штука
Суспільний договір: чи існує таке в Україні?
Іванна Подольська
Популістичні гасла і обіцянки діють на українців, мов сопілка щуролова, і щораз приводять до влади уже звичний для нас тип політиків
18.11.21
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Україна
Коротка історія насильства
Ярослав Грицак
Це вам не статистика, яка слабо діє на уяву - вразливим людям краще не читати. Решті ж варто бодай для того, щоб мати поняття про звірства в Україні 1914–1945 років.
17.11.21
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Минуле
GRA оголошує фінал!
12 вистав-фіналістів, які потрапили в шортліст ІV Всеукраїнського театрального фестивалю-премії ГРА, з 20 листопада по 2 грудня можна буде подивитись на каналі «НСТДУ України» в YouTube та на сторінках Спілки та Фестивалю-Премії ГРА у Facebook.
17.11.21
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Штука
Ненависне життя у чергах
Юрій Винничук
Викинули! Це слово за совка не означало, що викинули непотріб, якраз ні – на прилавки викинули дефіцит.
17.11.21
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Дискурси