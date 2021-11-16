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Companions of Fear
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Рене Маґрітт «Супутники страху»
Вівторок, Листопад 16, 2021 - 20:00
До теми
GRA оголошує фінал!
12 вистав-фіналістів, які потрапили в шортліст ІV Всеукраїнського театрального фестивалю-премії ГРА, з 20 листопада по 2 грудня можна буде подивитись на каналі «НСТДУ України» в YouTube та на сторінках Спілки та Фестивалю-Премії ГРА у Facebook.
17.11.21
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Штука
Земля обертається повільніше, ніж торік
Після пришвидшення 2020 року ротація Землі сповільнилася.
16.11.21
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Наука
Майстер народження дива
@Аделіна Єфіменко
Один із найавторитетніших інтерпретаторів музики бароко та класицизму, професійний художник, композитор, флейтист, музикознавець, живописець, гравер, автор-сатирик, який періодично публікується в журналі «Vernacoliere»,Федеріко Марія Сарделлі є головним диригентом Accademia Barocca di S.Cecilia.
16.11.21
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Штука
Карпато-кримське «АртПоле»
Мультидисциплінарний проєкт «Крим. Третій вимір», що поєднав музику та аудіовізуальні інсталяції, стріт-арт та документальні інтерв’ю, триває вже кілька місяців.Кримський проєкт агенції «АртПоле» завершиться в Івано-Франківську 19-21 листопада 2021 року.
15.11.21
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Штука
50-літній ювілей комп'ютерної революції.
Остап РЕСТ
Більшість багатства, створеного за останні півстоліття, є прямим результатом чіпу Intel 4004.
15.11.21
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Минуле
В перервах між творенням дурниць
Юрко ТИМЧУК
Якщо і поламаний годинник двічі на добу показує час правильно, то і від найнекомпетентнішого матолка колись буває користь. Огляд подій тижня в Україні.
15.11.21
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Україна
В алмазі з Ботсвани виявили неочікуваний мінерал
Відкриття є рідкісною можливістю зазирнути у процеси, які відбуваються у глибокій мантії, і, як наслідок, краще зрозуміти будову нашої планети.
14.11.21
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Наука
Досвід перечитування удосвіта
Ігор Котик
Читаючи, перечитуючи… Назва, яку з комерційного погляду привабливою аж ніяк не назвеш. Це майже як Бойченкова «Аби книжка», з тою різницею, що у випадку з Ільницьким навіть необізнаному з персоною автора читачеві має бути ясно, що мова у тій книжці йде про тексти.
13.11.21
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Штука